Türkiye otomobil pazarında Çin rüzgarı: Marka sayısı artıyor Yılın ilk 11 ayında 841 bin adede ulaşan sıfır otomobil pazarında 7 markayla boy gösteren Çinli markalar, her geçen ayda sayılarını artırıyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki büyümesi dikkat çekici bir trend olarak görülüyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ve teknolojik gelişmeler, bu üreticiler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Türkiye'de yılın ilk 11 ayında 841 bin adet sıfır otomobil satışı gerçekleşti. Çinli otomobil üreticileri pazarda 7 farklı markayla temsil ediliyor ve toplam satış rakamları 51 bin adedi aşmış durumda.

Çinli modeller Türkiye’de kısa süre içinde başarılı satış grafiğine ulaştı. Hatta bazıları ilk 10’a bile girdi.

Markaların birçoğu ilk adımı elektrikli modellerle atsa da içten yanmalı seçeneğine sahip olanlar pastadan büyük payı aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) kayıtlı Çinli marka sayısı 7 olurken, model sayısı ise neredeyse 15’i buldu.

Çinli marka sayısı 15'i geçecek

Çinli üreticilerin pazar payıysa yüzde 6'ya ulaştı. 2024 sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Uzak Doğulu marka sayısının 15’i geçmesi bekleniyor.

Bu durum, Türkiye otomobil pazarında rekabetin artacağı ve tüketicilere daha fazla seçenek sunulacağı anlamına geliyor.