Türkiye otomobil pazarında SUV modellerine olan ilgi artıyor

Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi sedan olmasına rağmen, SUV gövde tipindeki yükseliş dikkatlerden kaçmıyor.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

SUV PAZARI YÜZDE 120 BÜYÜDÜ

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 9 aylık bölümünde SUV pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 120,7 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 28,9'a yükseldi

SUV gövde tipinde, geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 50 bin 903 adet otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 112 bin 358 adede ulaştı.

Öte yandan yapılan araştırmalara göre SUV segmenti, Türkiye'de yaklaşık yüzde 95'i ithal otomobiller olmak üzere en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.

Dünyada giderek büyük bir trend haline gelen SUV'un 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor.

2019'da yüzde 37 olan Avrupa SUV pazarı ağırlığının ise 2025'te yüzde 45'e çıkacağı ön görülüyor

Son olarak TOGG tarafından üretilen Türkiye'nin Otomobili'nin ilk modelinin de SUV olacağını hatırlatalım.

Türkiye'nin Otomobili'nin de Türkiye SUV pazarından pay alması ve bu pazarı daha da büyütmesi bekleniyor.

