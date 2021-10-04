Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,1 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-eylül dönemi ve eylül ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu paylaştı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 11,9 ARTTI

Otomobil satışları, 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.

EYLÜLDE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 olarak gerçekleşti..

2021 yılı eylül ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Bu yılın ocak-eylül döneminde, pazarın yüzde 86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 238 bin 644 adetle yüzde 54,9 pay alırken, B segmenti otomobillerin payı da 132 bin 517 adetle yüzde 30,5 oldu.

SEDAN VE SUV ZİRVEDE

Bu dönemde, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,1'le yine sedan otomobiller oldu. Ancak tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de SUV segmenti oldukça popüler ve yüzde 34,9'luk bir payla sedanı yakın takipte. Hatchback otomobiller ise bu dönemde yüzde 22,9'luk bir pay aldı.

BENZİNLİ ARAÇLAR ZİRVEDE

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Ocak-eylül döneminde benzinli otomobil satışları 287 bin 288 adetle pazardan yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 87 bin 415 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 36 bin 824 adetle yüzde 8,5 pay ve oto gazlı otomobil satışları da 21 bin 713 adetle yüzde 5 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 1.560 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Öte yandan, yıl sonu Türkiye pazarının 650 bin otomobil, 150 bin hafif ticari ve yaklaşık 30-35 bini ağır ticari vasıta olmak üzere 800-835 bin bandında olmasının beklendiği bildirildi.