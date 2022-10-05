Türkiye otomotiv pazarı eylülde yüzde 8,7 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın eylül ayında geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 8,7 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-eylül dönemi ve eylül ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Yayınlanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşüşle 520 bin 530 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 8,2 azalarak 399 bin 224 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 1,7 azalarak 121 bin 306 adet oldu.

Eylülde satışlar arttı

AA'nın haberine göre, eylül ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı eylül ayına göre yüzde 8,7 büyüdü.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 44 bin 681 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 26,7 artışla 17 bin 403 olarak gerçekleşti.

En çok benzinli tercih edildi

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobiller 281 bin 495 adetle satışlardan yüzde 70,5 pay aldı.

Dizel otomobiller 68 bin 514'le yüzde 17,2, hibrit otomobiller 38 bin 390'la yüzde 9,6 pay ve otogazlı otomobiller de 6 bin 769 adetle pazardan yüzde 1,7 pay aldı.

Ayrıca 4 bin 56 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller, 309 bin 455 adetle yüzde 77,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 89 bin 769 adetle yüzde 22,5 oldu.