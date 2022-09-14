Türkiye otomotiv pazarı, geçen yılın altında kalacak

Otomotiv pazarı, bu yıl bulunurluk ve krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle yaklaşık 750 binli seviyelere gerileyebilir

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Bozkurt, ülkemizdeki otomotiv pazarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, piyasada devam eden sıfır araç bulunamaması, fiyatlardaki artış ve müşterilerin krediye ulaşımının yavaşlaması nedeniyle otomotiv pazarının bu yılı geçen yılın bir miktar altında kalarak, 750 bin adet civarında tamamlamasını beklediklerini söyledi.

Otomotiv pazarı düşüşte

Ağır ticari araçları da içeren Türkiye otomotiv pazarı geçen yıl yüzde 2,9 daralarak yaklaşık 773 bin adet oldu.

Pazar zirve seviyeyi yaklaşık 1 milyon adet ile 2015-2017 yıllarında görmüş, sonra TL'deki keskin değer kaybı ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle düşüşe geçmişti.

ODD verilerine göre, geçen yıl eylül ile bu yıl aAğustos sonunu kapsayan 12 aylık dönemde satışlar yaklaşık 695 bin adet olarak kayda geçti.

Bozkurt, gelecek yıl bir miktar hafiflemiş olsa da yeni araç arzındaki eksikliğin devam edebileceğini belirtirken, Avrupa'daki enerji krizi ile hammadde fiyatlarındaki artışın yeni araç fiyatlarında yükseltici etki yaratmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni araç arzındaki ve finansal koşullardaki sıkılık nedeniyle gelecek yıl için satışlarda belirgin bir toparlanma öngörmediklerini belirten Bozkurt, "Bulunurluk artarsa 750 bin-800 bin olabilir ama 900 bin-1 milyona ulaşabileceğimizi söyleyemeyeceğim." dedi.