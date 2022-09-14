Petrol
92.93
-0.26%
Euro
18.2068
0.07%
Dolar
18.2516
0.01%
Altın
998.12
-0.09%
Borsa
3427
0.00%
Bitcoin
373.782
-8.97%
BTXN Coin
6.60
-5.17%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Türkiye otomotiv pazarı, geçen yılın altında kalacak

    Otomotiv pazarı, bu yıl bulunurluk ve krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle yaklaşık 750 binli seviyelere gerileyebilir
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye otomotiv pazarı, geçen yılın altında kalacak

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Bozkurt, ülkemizdeki otomotiv pazarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bozkurt, piyasada devam eden sıfır araç bulunamaması, fiyatlardaki artış ve müşterilerin krediye ulaşımının yavaşlaması nedeniyle otomotiv pazarının bu yılı geçen yılın bir miktar altında kalarak, 750 bin adet civarında tamamlamasını beklediklerini söyledi.

    Otomotiv pazarı düşüşte

    Ağır ticari araçları da içeren Türkiye otomotiv pazarı geçen yıl yüzde 2,9 daralarak yaklaşık 773 bin adet oldu.

    Pazar zirve seviyeyi yaklaşık 1 milyon adet ile 2015-2017 yıllarında görmüş, sonra TL'deki keskin değer kaybı ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle düşüşe geçmişti.

    otomotiv

    ODD verilerine göre, geçen yıl eylül ile bu yıl aAğustos sonunu kapsayan 12 aylık dönemde satışlar yaklaşık 695 bin adet olarak kayda geçti.

    Bozkurt, gelecek yıl bir miktar hafiflemiş olsa da yeni araç arzındaki eksikliğin devam edebileceğini belirtirken, Avrupa'daki enerji krizi ile hammadde fiyatlarındaki artışın yeni araç fiyatlarında yükseltici etki yaratmasını beklediklerini ifade etti.

    Yeni araç arzındaki ve finansal koşullardaki sıkılık nedeniyle gelecek yıl için satışlarda belirgin bir toparlanma öngörmediklerini belirten Bozkurt, "Bulunurluk artarsa 750 bin-800 bin olabilir ama 900 bin-1 milyona ulaşabileceğimizi söyleyemeyeceğim." dedi.


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    ABD'li Senatör Van Hollen, Türkiye'ye F-16 tedariki için şartlar öne sürdü
    Dünya

    ABD'li Senatör Van Hollen, Türkiye'ye F-16 tedariki için şartlar öne sürdü

    Evlat nöbetini kazanan anne: Diyarbakır anneleriyle tek yumruk olalım
    Yaşam

    Evlat nöbetini kazanan anne: Diyarbakır anneleriyle tek yumruk olalım

    Görüş Bildir