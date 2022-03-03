Türkiye otomotiv pazarı ilk 2 ayda yüzde yüzde 14,1 küçüldü

Türkiye'de ocak-şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 düşüşle 87 bin 783 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

ŞUBAT AYINDA DA SATIŞLAR DÜŞTÜ

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 küçülerek 12 bin 11 adet olarak hesaplandı.

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,7 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 payla Sedan ve yüzde 21,5 payla da H/B otomobiller takip etti.

OTOMATİK VİTES SATIŞLARI YÜKSELİYOR

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 51 bin 306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15 bin 355 adetle yüzde 23 pay aldı.