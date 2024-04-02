Türkiye otomotiv pazarı martta yine rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin mart ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay yeni bir satış rekoru daha kırıldı.
Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Mart aylarının 10 yıllık ortalaması 72 bin 783 adet düzeyindeydi. Mart 2024'teki satışlar 10 yıllık ortalamanın da yüzde 51 üzerine çıktı.
Otomobil satışları arttı
Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.
Otomotivde ilk çeyrek rakamları
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adede ulaştı. oldu.
Ocak-mart döneminde satılan otomobillerin yüzde 67'si benzinli, yüzde 14,2'si hibrit, yüzde 10,8'i dizel, yüzde 7,1'i elektrikli, yüzde 0,9'u ise otogazlı araçlardan oluştu.
Otomobil satışlarının yüzde 78'inin 1600cc altındaki araçlardan oluştuğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,3, manuel şanzımanlılar ise yüzde 10,7 pay aldı.
Martta en çok satan otomobiller
Tüm zamanların en iyi mart satışında sırasıyla Fiat Egea Sedan (5 bin 640) Renault Clio (5 bin 459) ve Renault Megane Sedan (3 bin 416) zirvede yer aldı. En çok satan 10 model şu şekilde:
Fiat Egea Sedan - 5 bin 640
Renault Clio - 5 bin 459 Renault Megane Sedan - 3 bin 416
Renault Megane Sedan - 3 bin 416
Toyota Corolla - 2 bin 540
Chery Tiggo 7 Pro - 2 bin 387
Dacia Duster - 2 bin 347
Citroen C4X - 2 bin 269
Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 210
Opel Corsa - 2 bin 196
Martta en çok satan markalar
Mart ayında en çok satan otomobil markası 11 bin 683 adetle Renault olurken, onu 8 bin 813 adet ile Fiat ve 6 bin 011 adet ile Chery izledi.
Renault - 11 bin 683
Fiat - 8 bin 813
Chery - 6 bin 011
Peugeot - 5 bin 627
Citroen - 4 bin 990
Hyundai - 4 bin 762
Opel - 4 bin 579
Toyota - 4 bin 182
Volkswagen - 3 bin 561
Dacia - 3 bin 526
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