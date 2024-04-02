Türkiye otomotiv pazarı martta yine rekor kırdı Otomobil ve hafif ticari araç satışları, mart ayında 109 bin 828 olarak kayıtlara geçti. Bu, yeni bir satış rekoru daha kırıldığı anlamına geliyor.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin mart ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay yeni bir satış rekoru daha kırıldı.

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Mart aylarının 10 yıllık ortalaması 72 bin 783 adet düzeyindeydi. Mart 2024'teki satışlar 10 yıllık ortalamanın da yüzde 51 üzerine çıktı.

Otomobil satışları arttı

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.

Otomotivde ilk çeyrek rakamları

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adede ulaştı. oldu.

Ocak-mart döneminde satılan otomobillerin yüzde 67'si benzinli, yüzde 14,2'si hibrit, yüzde 10,8'i dizel, yüzde 7,1'i elektrikli, yüzde 0,9'u ise otogazlı araçlardan oluştu.

Otomobil satışlarının yüzde 78'inin 1600cc altındaki araçlardan oluştuğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,3, manuel şanzımanlılar ise yüzde 10,7 pay aldı.

Martta en çok satan otomobiller

Tüm zamanların en iyi mart satışında sırasıyla Fiat Egea Sedan (5 bin 640) Renault Clio (5 bin 459) ve Renault Megane Sedan (3 bin 416) zirvede yer aldı. En çok satan 10 model şu şekilde:

Fiat Egea Sedan - 5 bin 640

Renault Clio - 5 bin 459 Renault Megane Sedan - 3 bin 416

Renault Megane Sedan - 3 bin 416

Toyota Corolla - 2 bin 540

Chery Tiggo 7 Pro - 2 bin 387

Dacia Duster - 2 bin 347

Citroen C4X - 2 bin 269

Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 210

Opel Corsa - 2 bin 196

Martta en çok satan markalar

Mart ayında en çok satan otomobil markası 11 bin 683 adetle Renault olurken, onu 8 bin 813 adet ile Fiat ve 6 bin 011 adet ile Chery izledi.

Renault - 11 bin 683

Fiat - 8 bin 813

Chery - 6 bin 011

Peugeot - 5 bin 627

Citroen - 4 bin 990

Hyundai - 4 bin 762

Opel - 4 bin 579

Toyota - 4 bin 182

Volkswagen - 3 bin 561

Dacia - 3 bin 526