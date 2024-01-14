Türkiye Peugeot satışlarında dünyada 4. sırada Türkiye, globalde 147 ülke arasında Fransa, İtalya ve İngiltere’nın ardından en fazla Peugeot satışı yapılan dördüncü ülke konumunda.

AA & Ensonhaber

Türkiye otomotiv pazarının iddialı markalarından Peugeot, 2023 yılını marka açısından rekor sayılabilecek bir satışla kapattı.

2023’ü 78 bin 632 adetlik toplam satışla tamamlayan marka, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 141 artırmayı başardı.

2023’te gerçekleştirdiği 48 bin 201 adetlik SUV satışıyla liderliğini kaptırmayan Peugeot Türkiye, ticari araç pazarında da ilk 3’e girdi.

2023’ün kendileri için rekorlar yılı olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Markanın Türkiye’deki yükselişi globalde ilgiyle takip ediliyor. Rekor seviyedeki satışımızla yıl sonunda İspanya’yı geride bırakmayı başardık. Bugün itibarıyla Türkiye, globalde 147 ülke arasında en fazla PEUGEOT satışı yapılan 4’üncü ülke konumuna yükseldi.



Önümüzde Fransa, İtalya ve İngiltere var. Bu tablo bile 2023’ün bizim için ne kadar başarılı geçtiğini ortaya koymaya yetiyor.

SUV modelleri ilgi görüyor

Türkiye pazarında en fazla satılan modellerin 3008 ve 2008 olduğunu ifade eden Gülin Reyhanoğlu, Türkiye’de Peugeot SUV modellerinin oldukça beğenildiğini sözlerine ekledi.