Türkiye SUV seviyor: İşte en çok satan 10 model Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında ülkemizde en çok satılan 10 SUV modelini listeledik.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti.

SUV yine ilk tercih oldu

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

2023 satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen yüzde 48,9 payla SUV otomobiller oldu.

En çok satılan 10 SUV

2023 yılının ilk 2 ayında en çok satılan 10 SUV modeli şu şekilde:

Fiat Egea Cross - 5 bin 736

Dacia Duster- 5 bin 083

Volkswagen T-ROC- 3 bin 120

Peugeot 3008 - 2 bin 570

Peugeot 2008- 2 bin 533

Hyundai Bayon - 2 bin 403

Dacia Sandero Stepway - 2 bin 285

Skoda Kamiq - 1.496

Volkswagen Tiguan - 1.495

Opel Crossland - 1.247