Türkiye SUV seviyor: İşte en çok satan 10 model

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti.
SUV yine ilk tercih oldu
Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.
Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.
Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.
2023 satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen yüzde 48,9 payla SUV otomobiller oldu.
En çok satılan 10 SUV
2023 yılının ilk 2 ayında en çok satılan 10 SUV modeli şu şekilde:
Fiat Egea Cross - 5 bin 736
Dacia Duster- 5 bin 083
Volkswagen T-ROC- 3 bin 120
Peugeot 3008 - 2 bin 570
Peugeot 2008- 2 bin 533
Hyundai Bayon - 2 bin 403
Dacia Sandero Stepway - 2 bin 285
Skoda Kamiq - 1.496
Volkswagen Tiguan - 1.495
Opel Crossland - 1.247