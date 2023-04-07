Türkiye SUV seviyor: İşte en çok satan otomobiller Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında ülkemizde en çok satılan SUV modellerini listeledik.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 175 bin 421 adet olarak gerçekleşti.

SUV yine ilk tercih oldu

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

2023 satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen yüzde 46,6 payla SUV otomobiller oldu.

En çok satılan SUV modelleri

Rekabetin en yoğun olduğu yerlerden biri; B sınıfı SUV modellerde hem rakip sayısı hem de satış adetleri oldukça etkileyici durumda.

Liste başında bulunan Peugeot 2008, koltuğu Hyundai Bayon’a bıraktı ardında ise Dacia Sandero Stepway bulunuyor.

C SUV modellere baktığımızda ise liste başında Egea Cross 9 bin 415 adetle yer alıyor.

Dacia Duster 7 bin 379 adetle ikinci, Peugeot 3008 modeli ise 5 bin 367 adetle 3. sırada.

Lüks SUV modeller zirvesinde Volvo, Mercedes, BMW, Range Rover ve Porsche ilk 5 modeli ile öne çıkıyor.