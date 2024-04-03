Türkiye SUV seviyor: Pazar payı yüzde 51'i aştı Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde en çok tercih edilen otomobil gövde tipi yine SUV oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin mart ayı verilerine göre, mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.

Türkiye'nin tercihi yine SUV oldu

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 120 bin 699 adetle SUV otomobiller oldu.

Onu yüzde 28,5 pay ve 66 bin 451 ile sedan, yüzde 18,1 pay ve 42 bin 145 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.