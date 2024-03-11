Türkiye'de 1 milyon TL altında 3 elektrikli otomobil kaldı: İşte en ucuz 10 model Yapılan son zamlardan sonra, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik. İşte güncel elektrikli araç fiyatları...

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı.

Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 56 bin 647 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 11 bin 336 ile ikinci sırada yer aldı.

Elektrikli araç satışları 4 bini geçti

Dizel otomobil satışları 7 bin 855, otogazlı otomobil satışları da 640 adet olarak belirlendi. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 4 bin 713 adet oldu.

Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.

Biz de sizler için, mart ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik Ancak, 1 milyon TL altı satın alabileceğiniz yalnızca 3 model var.

Dacia Spring - 885 bin TL

Leapmotor T03 - 889 bin TL

Yudo 3 - 990 bin TL

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 326 bin 900 TL

Renault Zoe - 1 milyon 352 bin TL

MG 4 Electric - 1 milyon 369 bin TL

Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL

Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL

Citroen e-C4 - 1 milyon 504 bin TL

Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL