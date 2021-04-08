Türkiye'de 10 sürücüden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

Yapılan araştırmada, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i, başka bir ifadeyle her 10 sürüden 6'sı elektrikli araç almak istediğini belirtti.

Türkiye'de mart ayı sonunda 312 elektrikli ve 12 bin 402 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,6'dan yüzde 8,7'ye yükseldi.

Geçen yılın mart ayı sonunda 107 elektrikli ve 3 bin 500 de hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk 3 aylık dönemi ile geçen yılın ayını dönemi kıyaslandığında hibrit otomobil satışları yüzde 253,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 191,6 artış gösterdi.

TÜRKİYE OLUMLU BAKIYOR

LeasePlan'ın, Kasım 2020'de yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkati çekti.

Buna göre, araştırmaya katılan her üç sürücünden ikisinin elektrikli araçlara karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğu ortaya çıkarken, bu tutumunun son yıllarda zirve yaptığı görüldü.

Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda yüzde 69 daha olumlu oldu. Türkiye’yi yüzde 62 ile Portekiz izledi. Romanya, Yunanistan ve İtalya da elektrikli araçlara karşı son 3 yılda daha olumlu tutum sergileyen ülkeler arasında yer aldı.

Araştırma genelinde sürücülerin dörtte birinden fazlası bir sonraki araçlarının kesinlikle elektrikli olacağını belirtirken, elektrikli araç alma niyetine bakıldığında Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI ELEKTRİKLİ İSTİYOR

Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i, başka bir ifadeyle, her 10 sürüden 6'sı elektrikli araç almak istediğini belirtti. Türkiye’yi yüzde 51’le İtalya, yüzde 49’la Portekiz takip etti.