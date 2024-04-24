Türkiye'de 10 yıl sonra elektrikli araç sayısı 4 milyonu aşacak Türkiye'nin 2035'te elektrikli araç sayısının 4 milyon 214 bin 273'e, şarj soketi sayısının ise 347 bin 934'e ulaşacağı öngörülüyor.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu'nu yayınladı.

EPDK raporuna göre 2025'te düşük senaryoya göre 202 bin 30, orta senaryoya göre 269 bin 154, yüksek senaryoda 361 bin 893 elektrikli araç sayısına ulaşılacak.

Elektrikli araç sayısı artıyor

Geçen yıl başında Türkiye'de 14 bin 896 elektrikli araç varken, bugün itibarıyla bu sayı 93 bin 973'e ulaştı.

Şarj soketi sayısı da artacak

Şarj altyapısına yönelik çalışmaların geliştirilmesiyle şarj istasyon ve soket sayılarında da artış bekleniyor.

Şarj soket sayısının 2035'te düşük senaryoya göre 146 bin 916, orta senaryoya göre 273 bin 76, yüksek senaryoya göre ise 347 bin 934 olması bekleniyor.

2023'ün başında Türkiye çapında 3 bin 81 şarj noktası hizmet verirken, nisan başı itibarıyla 11 bin 412 yavaş şarj (AC), 5 bin 821 hızlı şarj (DC) olmak üzere toplam 17 bin 233 şarj noktası sayısına ulaşıldı.