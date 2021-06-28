Türkiye'de 150 bin TL'nin altında 3 adet sıfır otomobil kaldı

Son fiyat artışlarıyla birlikte Türkiye'de 150 bin TL barajının altında satışa sunulan sadece 3 adet otomobil kaldı. En çok sıfır aracın olduğu fiyat aralığı ise 300 bi-400 bin TL olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiren otomobil sektörü, şu sıralar çip tedarik sorunlarıyla boğuşuyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobillerin fiyat barajı da yükseliyor.

150 BİN TL ALTINDA ÜÇ SIFIR ARAÇ KALDI

Yıl başından bu yana sıfır araçlara olan talebin her geçen gün arttığını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV ve döviz kuru nedeniyle 150 bin TL altında yalnızca 3 sıfır aracın kaldığını açıkladı.

Söz konusu araçlar, 143 bin 868 TL ile Hyundai i10 1.0 Jump paket benzinli manuel vites, 139 bin TL ile Fiat Panda 1.2 Urban paket benzinli manuel vites ve 121 bin 900 TL ile Dacia Sandero 1.0 Ambiance paket benzinli manuel vites olarak açıklandı.

Hangi fiyat aralığında kaç adet otomobil satışa sunulduğu hakkında konuşan Hüsamettin Yalçın, "150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL.

"EN ÇOK ARAÇ 300-400 BİN BANDINDA VAR"

Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda.

"TEMMUZDA İKİNCİ ELE KAYMA OLACAK"

Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.