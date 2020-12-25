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    Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Aralık ayı güncel fiyat listesi

    Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 17:36
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 17:48
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    Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Aralık ayı güncel fiyat listesi

    Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.

    Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 100 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

    150 BİNİN ALTINDA BİRKAÇ MODEL VAR

    Ayrıca ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kalmıştı. Aralıkta ise bu modellerin sayısı daha azaldı.

    Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

    Türkiye de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Aralık ayı güncel fiyat listesi #1

    CITROEN

    YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 155 bin TL

    C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 291 bin 500 TL

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 192 bin 500 TL

    dacia

    DACIA

    Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158 bin 900 TL

    Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: 175 bin 900 TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 123 bin 900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 143 bin 900 TL

    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 182 bin 900 TL

    FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP: 129 bin 900 TL

    500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182 bin 900 TL

    FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: 219 bin 900 TL

    FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA: 171 bin 900 TL

    FORD

    Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 400 TL

    Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 206 bin 200 TL

    Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 222 bin 500 TL

    Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 222 bin TL

    honda civic

    HONDA

    Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 231 bin 200 TL

    HYUNDAI

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141 bin 600 TL

    Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166 bin TL

    Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 198 bin TL

    Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 281 bin TL

    KIA

    YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 167 bin 500 TL

    YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 154 bin 520 TL

    CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 205 bin 900 TL

    YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 181 bin 900 TL

    Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 229 bin 300 TL

    kia

    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 178 bin 900 TL

    Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 293 bin 900 TL

    NISSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 189 bin 100 TL

    OPEL

    Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 172 bin 900 TL

    ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP:  279 bin 500 TL

    Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 226 bin 900 TL

    PEUGEOT

    208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp: 192 bin 500 TL

    301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp: 204 bin TL

    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 318 bin TL

    PEUGEOT

    RENAULT

    Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152 bin 900 TL

    Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg: 211 bin 900 TL

    Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg: 140 bin 900 TL

    Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140 bin 900 TL

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: 200 bin 900 TL

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 170 bin TL

    ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence: 231 bin TL

    SKODA

    1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 193 bin 900 TL

    Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 224 bin 900 TL

    KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium:  307 bin 300 TL

    YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite: 319 bin 900 TL

    SUZUKI

    SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli: 216 bin 900 TL

    Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: 293 bin 900 TL

    suzuki

    TOYOTA

    Yeni Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 TL

    Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 228 bin 700 TL

    Yaris 1.0 Life: 209 bin 100 TL

    YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT:  299 bin 200 TL

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 TL

    Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213 bin 400 TL

    Not: Listede yer alan bazı modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.

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