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- Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Aralık ayı güncel fiyat listesi
Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Aralık ayı güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 17:36
- Güncelleme : 25.12.2020 - 17:48
Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.
Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 100 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.
150 BİNİN ALTINDA BİRKAÇ MODEL VAR
Ayrıca ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kalmıştı. Aralıkta ise bu modellerin sayısı daha azaldı.
Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.
CITROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 155 bin TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 291 bin 500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 192 bin 500 TL
DACIA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158 bin 900 TL
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: 175 bin 900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 123 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 143 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 182 bin 900 TL
FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP: 129 bin 900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182 bin 900 TL
FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: 219 bin 900 TL
FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA: 171 bin 900 TL
FORD
Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 400 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 206 bin 200 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 222 bin 500 TL
Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 222 bin TL
HONDA
Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 231 bin 200 TL
HYUNDAI
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141 bin 600 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166 bin TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 198 bin TL
Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 281 bin TL
KIA
YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 167 bin 500 TL
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 154 bin 520 TL
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 205 bin 900 TL
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 181 bin 900 TL
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 229 bin 300 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 178 bin 900 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 293 bin 900 TL
NISSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 189 bin 100 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 172 bin 900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP: 279 bin 500 TL
Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 226 bin 900 TL
PEUGEOT
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp: 192 bin 500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp: 204 bin TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 318 bin TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152 bin 900 TL
Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg: 211 bin 900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg: 140 bin 900 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140 bin 900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: 200 bin 900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 170 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence: 231 bin TL
SKODA
1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 193 bin 900 TL
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 224 bin 900 TL
KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 307 bin 300 TL
YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite: 319 bin 900 TL
SUZUKI
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli: 216 bin 900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: 293 bin 900 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 228 bin 700 TL
Yaris 1.0 Life: 209 bin 100 TL
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 299 bin 200 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213 bin 400 TL
Not: Listede yer alan bazı modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.