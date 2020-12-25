Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Aralık ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.

Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 100 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

150 BİNİN ALTINDA BİRKAÇ MODEL VAR

Ayrıca ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kalmıştı. Aralıkta ise bu modellerin sayısı daha azaldı.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 155 bin TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 291 bin 500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 192 bin 500 TL

DACIA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158 bin 900 TL

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: 175 bin 900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 123 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 143 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 182 bin 900 TL

FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP: 129 bin 900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182 bin 900 TL

FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: 219 bin 900 TL

FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA: 171 bin 900 TL

FORD

Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 400 TL

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 206 bin 200 TL

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 222 bin 500 TL

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 222 bin TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 231 bin 200 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141 bin 600 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166 bin TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 198 bin TL

Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 281 bin TL

KIA

YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 167 bin 500 TL

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 154 bin 520 TL

CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 205 bin 900 TL

YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 181 bin 900 TL

Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 229 bin 300 TL



