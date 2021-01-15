Türkiye'de, 2020'de 23 binden fazla elektrikli ve hibrit otomobil satıldı

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli otomobil satışları geçen yıl artarak 23 bin 116 olarak gerçekleşti.

Tüm dünyada elektrikli otomobiller oldukça fazla ilgi var. Örneğin Norveç'te satışa çıkan araçlardan yarısından fazlası elektrikli. Türkiye her ne kadar elektrikli araç satışlarında istenilen seviyeye henüz gelemese de satışlar artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,5 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

Türkiye otomobil pazarında 2019'da 12 bin 6 hibrit ve 222 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. 2020 sonunda ise 22 bin 272 hibrit ve 844 adet elektrikli otomobil satışı yapıldı. Böylece geçen yıl toplamda 23 bin 116 adet elektrikli ve hibrit otomobil satıldı.

Söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 280,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 85,5 artış gösterdi.

2020 pazar verileri, henüz düşük seviyelerde de olsa elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendinin devam ettiğine işaret etti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.