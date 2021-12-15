Türkiye'de 250 bin TL'nin altında yalnızca 5 otomobil kaldı

Otomobillere zam gelmeye devam ediyor. Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde 250 bin TL ve altında satılan 5 otomobile yakından bakıyoruz.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunlarıyla boğuşuyor. Bu durum, özellikle sıfır araç üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı. Üstelik bu zamlar aralıkta da hız kesmeden devam ediyor.

Ayrıca yine dolardaki yükseliş, bazı modellerin ÖTV dilimini değiştirdi ve zamlara ek olarak 70 bin liraya yakın fiyat artışları yaşandı.

250 BİN TL ALTI YALNIZCA 5 MODEL KALDI

Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken, dolar kuru etkisiyle aralıkta zamlanan fiyatlar nedeniyle 250 bin TL'nin altında yalnızca 5 model kaldı. Gelecek ay itibarıyla ise 250 bin TL'nin altında araç kalmayacağı belirtiliyor.

İşte şu anda 250 bin TL ve altında satın alabileceğiniz 5 otomobil:

FIAT PANDA URBAN 1.0 70 HP MILD HYBRID BENZİNLİ - 246 BİN 900 TL

FIAT EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 HP BENZİNLİ - 223 bin 900 TL

FIAT EGEA URBAN 1.4 FIRE 95 HP BENZİNLİ - 247 bin 900 TL

FIAT EGEA HATCHBACK STREET 1.4 FIRE 98 HP BENZİNLİ - 243 BİN 900 TL

HYUNDAI i10 1.0 MPI 5 İLERİ DÜZ VİTES BENZİNLİ - 240 BİN 700 TL