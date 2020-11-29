Türkiye'de 4,5 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yok

Resmi rakamlara göre, 23 milyon 200 bin aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye'de 4,5 milyonu aşkın aracın zorunlu trafik sigortası bulunmuyor.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenen zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür.

Trafik sigortalarının her yıl belirli limitler kapsamında, kaza esnasında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarları karşılayabilmesi için yapılır.

4,5 MİLYON ARAÇ SİGORTASIZ

Resmi sayılara göre 23 milyon 200 bin aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye'de 4,5 milyonu aşkın aracın zorunlu trafik sigortası bulunmuyor.

En çok sigortasız araç Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı 253 bin 846 araçtan yüzde 40,05’inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Bu oran Ardahan’da yüzde 36,13, Kilis’te ise yüzde 34,37 olarak kaydedildi.

En çok sigortalılık oranı listesinde ise Trabzon başı çekiyor. Şehirdeki 206 bin 30 araçtan yüzde 91’inin trafik sigortası bulunuyor.

2 milyon 123 bin 273 aracın bulunduğu Ankara’da araç sahiplerinin yüzde 89,49’u trafik sigortasını yaptırırken, İstanbul’da ise sürücülerin yüzde 12,1’i trafik sigortası yaptırmayı tercih etmedi.