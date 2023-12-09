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Türkiye'de 700 bin TL altı araç kalmadı: İşte en ucuz 10 otomobil

Türkiye'de 700 bin TL altı araç kalmadı: İşte en ucuz 10 otomobil Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, Türkiye'de 700 bin TL altında araç kalmadı. Ülkemizde satılan en ucuz 10 otomobili listeledik.