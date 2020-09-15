Türkiye'de ağustosta otomobil üretimi yüzde 45 arttı

Ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sanayisinde toplam üretimde yüzde 44, otomobil üretiminde ise yüzde 45'lik artış yaşandı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomotiv sektörü, normalleşmenin başlaması ile yeniden canlanmıştı. Söz konusu canlanma, ağustos verilerine de yansıdı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

8 AYLIK ÜRETİM AZALDI

Sekiz aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21 düşüşle 485 bin 314 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 731 bin 901 adede ulaştı.

Her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu sene daha kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak pandeminin negatif etkisini azaltmaya yoğunlaştı.

AĞUSTOSTA RAKAMLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu doğrultuda, ağustosta Türk otomotiv sanayinin toplam üretimi geçen yılın yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 yükselişle 45 bin 211 adet olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 27 AZALDI

Ocak-ağustos döneminde ticari araç üretimi yüzde 27 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 13, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 85, hafif ticari araç pazarı yüzde 86 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 75 yükseldi.

TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 64 ARTTI

Bu dönemde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 414 bin 931 adet oldu. Otomobil pazarı da yüzde 64 artış gösterdi ve 317 bin 394 adet satış gerçekleşti.