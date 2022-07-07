Türkiye'de de satılan elektrikli BMW i4 çarpışma testi

Geçtiğimiz mart ayında ülkemizde satışa çıkan elektrikli BMW i4, Euro NCAP güvenlik testine girdi.

Yeni yılda da elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam edecek Alman otomotiv devi BMW, modellerine olan yüksek talepten son derece memnun.

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru yoğun ilgiden dolayı stokları tükenen yeni elektrikli BMW i4, geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de satışa çıkmıştı.

Çarpışma testinden 4 yıldız aldı

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Ülkemizde satışa sunulan yeni BMW i4, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 4 yıldız aldı. Lüks elektrikli modeli bir yıldızdan eden kısım güvenlik yardımcıları oldu.

Elektrikli BMW i4 çarpışma testi ViDEO

Yapılan testler sonucunda, elektrikli sedanın sürücü ve ön yolcu için yeterli seviyede koruma sağladığı belirtildi.

Ayrıca, önden ve yandan çarpmalarda 6 ve 10 yaş grubuna uygun mankenlerle test edilen modelin çocuk yolcu korumasında da son derece başarılı olduğu ortaya çıktı.

Buna rağmen elektrikli BMW i4'ün gelişmiş sürücü asistan sistemleri testlerde pek başarılı olamadı.

Yapılan açıklamada, elektrikli otomobilin 2019 yılında test edilen 3 Serisi ile benzer sensörler kullandığı, muhtemelen bu sebeple bazı kritik çarpışma önleme noktalarını kaçırdığı ifade edildi.