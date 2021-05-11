Türkiye'de dizel otomobil satışları azaldı

Nisan sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dizel motorlu otomobil satışlarının azalması dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839 ve hafif ticari araç satışları yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 10,3 AZALDI

Türkiye'de bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışları yüzde 10,3 geriledi.

Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ocak-nisan döneminde benzinli otomobiller 131 bin 463 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise düşüşe rağmen 48 bin 417 olarak kayıtlara geçti.