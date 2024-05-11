Türkiye'de elektrikli araç satışları ilk 4 ayda 20 bini geçti Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı, yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 273 artışla 20 bin 255 olarak kayıtlara geçti.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde otomobil ve hafif ticari araç toplam satışı ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet oldu.

Otomobil satış sayısı yüzde 16,62 artışla 294 bin 837'ye yükselirken, hafif ticari araç satış sayısı yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601'e geriledi.

Elektrikli araç satışları artıyor

Ocak-nisan döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,1'den yüzde 6,9'a, hibritlerde yüzde 11,1'den yüzde 14,9'a yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,7'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı, yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 273 artışla 20 bin 255 oldu.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 23 bin 102'ye yükseldi.