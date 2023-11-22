Türkiye'de elektrikli araç satışları yıllık yüzde 60 büyüyecek Türkiye'de elektrikli binek araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık ortalama yüzde 60,8 büyüyeceği ve bu araçların binek araçlar içindeki pazar payının yüzde 30,4'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

AA

Fitch Solutions şirketi olan BMI'dan edinilen "Türkiye Elektrikli Araçlar Profili" ülke raporuna göre, Türkiye elektrikli araç pazarında elini güçlendirecek.

Türkiye'de bu alanda görülen güçlü büyümeyle elektrikli araçların toplam binek araç satışlarındaki payının 2022'deki yüzde 1,3'ten bu yıl yüzde 4,1'e yükseleceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de devam etmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalması da bekleniyor.

Yıllık yüzde 60,8 büyüyecek

BMI'ın Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan ilgiyi göz önüne alarak yukarı yönlü revize ettiği öngörüleri kapsamında, Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2023-2032 arasında yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi bekleniyor.

Bu büyüme, BMI'ın daha önce öngördüğü yıllık yüzde 33,2'lik artışın yaklaşık iki katı.

Elektrikli araçlardaki yıllık öngörülen yüzde 60,8 büyümeyle 2032'de Türkiye'de toplam elektrikli binek araç sayısının 259 bin 500 ve pazar payının yüzde 30,4'e ulaşacağı öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)