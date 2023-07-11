Türkiye'de elektrikli araç satışları yüzde 465 arttı Türkiye'de elektrikli araç satışları, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 465 yükseldi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2023 yılı ocak-haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde, yüzde 54,5 artışla 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.

En çok benzinli araç satıldı

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 6 ayında benzinli otomobiller 296 bin 79 satışla birinci, dizel otomobiller ise 72 bin 458 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 43 bin 649 adet ve otogazlı otomobil satışları da 4 bin 892 adet oldu.

Elektrikli satışlarında rekor artış

Elektrikli otomobil satışları ise 12 bin 792 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 263 elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece elektrikli otomobil satışları, yüzde 465,3 artış kaydetti.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,8'den yüzde 3'e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,6'dan yüzde 10,2'ye geriledi.