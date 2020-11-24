Türkiye'de elektrikli araç sayısı artmaya devam ediyor

2020 yılının ilk 9 ayında satılan yüzde 100 elektrikli ve hibrit otomobil sayıları belli olurken, elektrikli modellerin 261 adet, hibrit modellerin ise 9 bin 788 adet sattığı açıklandı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok marka kendi elektrikli araçlarını geliştirmek için dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı, Avrupa’da ilk kez dizel araçları geride bırakmıştı.

Ülkemizde elektrikli araç satışları her ne kadar Avrupa ülkelerine göre daha az olsa da yine de satışlarda artış yaşanıyor.

SATIŞLAR ARTIYOR

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde edilen bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının arttığı belirlendi..

Böylelikle 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli modellerin 261 adet, hibrit modellerin ise 9 bin 788 adet satıldığı gözlendi.





Açıklanan verilere göre, 2020 yılının ilk 3 ayındaki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2019 yılının tüm satışlarını geçmiş durumda.

Türkiye'de toplam otomobil pazarında ise hibrit araçlar yüzde 3, elektrikli araçlar ise yüze 0,1 paya sahip oldu.

DÜNYADA HEDEF 1 MİLYAR ELEKTRİKLİ ARAÇ

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor.

Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.