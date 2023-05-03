Türkiye'de elektrikli araçlara ilgi Togg ile beraber tabana yayılmaya başladı Doğan Trend Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Dağtekin, Türkiye'de elektrikli araca ilginin Togg ile beraber tabana yayılmaya başladığını söyledi.

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16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Doğan Trend Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Dağtekin, Türkiye'de elektrikli araç pazarının gelişimi ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni teknolojiler ve ağırlıklı olarak pil teknolojisinin gelişmesiyle elektrikli araçların dünya geneline yayıldığını ifade eden Dağtekin, şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs, birçok sıkıntı yarattı ama elektrikli araçlardaki ivmelenmeyi artırdı, hızlandırdı. Biz bu sayede olgunlaşmış bir pazarda elektrikli araçlara dönüşen markaların arasında kendimize bir yol bulmaya ve burada hızlı olmaya çalıştık.



İşin sonunda nereye gideceğini hiçbirimiz tam göremiyoruz ama elektrikliler, hidrojenli araçlar, sentetikler, hepsi bir pay alacak ama gemiyi tam olarak nereye yanaştıracağımızı bilmemekle beraber şunu biliyoruz ki dönüşüm çok hızlı, çok da kuvvetli olacak. Hızlı olup buna adapte olmayan firmaların pek yaşama şansı kalmayacak.

Togg ile ilgi daha da arttı

Türkiye'deki elektrikli araç ilgisinin özellikle yerli otomobilin 4 sene önceki gösteriminden sonra tabana yayıldığını belirten Dağtekin, sözlerine şöyle devam etti:

Elektrikli araca ilgi, vergisel avantajları olduğu için biraz daha üst segmentte vardı. Togg ile beraber tabana yayılmaya başladı. Zaten Tesla'nın Almanya fabrikası kurulduktan sonra da Tesla yüksek tempoyu tutturmaya başlayınca 'Türkiye'ye geldi.

Pazar tahminleri

Kaan Dağtekin, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de öngörülerini paylaştı. Pazarı ve seçim sonrası pazarla ilgili senaryoları sektör temsilcileriyle konuştuklarını aktaran Dağtekin, sözlerini şöyle tamamladı: