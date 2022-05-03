Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Türkiye'deki elektrikli araç pazarına ışık tuttu.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), perakende otomotiv alanındaki tüketici satın alma ve kullanım tercihlerine ilişkin araştırmasını yayınladı.

Araştırma; Türkiye, Macaristan ve Çekya’da tüketicilerin sıfır ve ikinci el araç satın alma süreçleri, araç kullanım alışkanlıkları ve otomotiv sektörünü dönüştüren yeni teknolojilere yönelik fikir ve tercihler ile ilgili trendleri gözler önüne serdi.

Elektrikli araçlara ilgi artıyor

Söz konusu araştırma, Türkiye’de tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara ilgisinin hızla arttığını gösteriyor.

Bir sonraki satın alacakları aracın hibrit ya da elektrikli olacağını söyleyen Türk tüketicilerin oranı geçen yıla kıyasla 11 puan artışla yüzde 27 oldu.

Gelecekte kesinlikle elektrikli ve hibrit araç alabileceklerini belirten Türk tüketicilerin oranı yüzde 29 iken, bu oran fiyat teklifinin yeterince cazip olması durumunda ise yüzde 90’a kadar çıktı.

Türk tüketicilerin elektrikli araca duydukları ilginin nedenini öncelikle bu araçların çevreye daha az zarar vermesi olarak gösteriyor.

Tüketiciyi elektrikli araçlardan uzaklaştıran başlıca etkenler ise yetersiz şarj altyapısı ve yüksek fiyat.

Türk tüketicilerin elektrikli araç alma isteklerinin önündeki başlıca unsurlar, yüzde 43 oranla yeterli şarj istasyonunun olmaması ve yüzde 41 oranla araç fiyatlarının yüksek olması olarak dikkat çekiyor.

