Türkiye'de elektrikli araçları şarj etmenin maliyeti ne kadar? İşte güncel fiyatları Son verilere göre Türkiye'de 6 bin 633 adedi AC, 2 bin 228 adedi DC hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 adet şarj noktası bulunuyor. Peki bu şarj noktalarından birinde aracınızı şarj ettiğinizde ne kadar ödemeniz gerekiyor? İşte ülkemizdeki şarj istasyonlarının fiyat tarifesi...

ensonhaber.com

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonları sayısı artarken, birçok marka kendi şarj ağını kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Peki ülkemizde elektrikli araçları şarj etmenin maliyeti ne kadar? Aslında bu sorunun cevabı, tercih ettiğiniz şarj istasyonuna göre değişiklik gösteriyor.

Türkiye'de elektrikli araç şarj etmenin maliyeti

Son verilere göre Türkiye'de 6 bin 633 adedi AC, 2 bin 228 adedi DC hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 adet şarj noktası bulunuyor.

Şu anda ülkemizde Eşarj, ZES, Trugo ve Voltrun gibi bir çok istasyon ağı işletmecisi, kullanıcılardan kWSa başına ücret alıyor.

Şarj ücretleri akaryakıt fiyatlarına göre avantajlı olsa da son zamanlarda fiyatlar biraz yükseldi. İşte markalara göre şarj maliyeti:

Tesla SuperCharger

Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh

Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh

SHARZ

AC soket 5.9 TL/kWh

60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh

Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh

Tora

AC soket 6.65 TL/kWh

DC soket 7.95 TL/kWh

Trugo

180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

Voltrun

22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh

60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh

ZES

AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh

60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh

120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh

EŞarj

22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh

60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh

Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh

Şarj dolum maliyeti nasıl hesaplanır

Yukarıdaki ücretleri batarya kapasitesiyle çarptığınızda, toplam şarj maliyetiniz ortaya çıkar.

Örneğin 50 kWsa batarya kapasitesine sahip bir aracınız varsa, 7.45 TL/kWh tarifesine göre şarj maliyeti 50 x 7.45 = 372,5 TL olacaktır.