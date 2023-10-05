Türkiye'de elektrikli araçları şarj etmenin maliyeti ne kadar? İşte güncel fiyatları

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.
Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.
Bununla birlikte, Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonları sayısı artarken, birçok marka kendi şarj ağını kurmak için çalışmalarına devam ediyor.
Peki ülkemizde elektrikli araçları şarj etmenin maliyeti ne kadar? Aslında bu sorunun cevabı, tercih ettiğiniz şarj istasyonuna göre değişiklik gösteriyor.
Türkiye'de elektrikli araç şarj etmenin maliyeti
Son verilere göre Türkiye'de 6 bin 633 adedi AC, 2 bin 228 adedi DC hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 adet şarj noktası bulunuyor.
Şu anda ülkemizde Eşarj, ZES, Trugo ve Voltrun gibi bir çok istasyon ağı işletmecisi, kullanıcılardan kWSa başına ücret alıyor.
Şarj ücretleri akaryakıt fiyatlarına göre avantajlı olsa da son zamanlarda fiyatlar biraz yükseldi. İşte markalara göre şarj maliyeti:
Tesla SuperCharger
Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh
Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh
SHARZ
AC soket 5.9 TL/kWh
60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh
Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh
Tora
AC soket 6.65 TL/kWh
DC soket 7.95 TL/kWh
Trugo
180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh
300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh
Voltrun
22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh
60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh
ZES
AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh
60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh
120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh
EŞarj
22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh
60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh
Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh
Şarj dolum maliyeti nasıl hesaplanır
Yukarıdaki ücretleri batarya kapasitesiyle çarptığınızda, toplam şarj maliyetiniz ortaya çıkar.
Örneğin 50 kWsa batarya kapasitesine sahip bir aracınız varsa, 7.45 TL/kWh tarifesine göre şarj maliyeti 50 x 7.45 = 372,5 TL olacaktır.
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