Türkiye'de elektrikli oto satışları bu yıl 39 bine ulaşabilir Elektrikli otomobil markası Skywell'in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, Türkiye'de elektrikli oto satışlarının bu yıl 39 bine ulaşabileceğini söyledi.

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Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı ve 4 bin 670 adet oldu.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 335,2 artış kaydetti.

Elektrikli otomobil markası Skywell'in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, Türkiye'de elektrikli oto satışlarının bu yıl 39 bine ulaşabileceğini söyledi.

Türkiye'nin elektrikli araç satışında, Togg ile birlikte 2-3 yıl içerisinde Avrupa'da ilk 5'e girebileceğini belirten Ulubaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu biraz da Togg'un üretim kapasitesine bağlı. Çok hızlı bir dönüşüm var. Şu anda elektrikli araca çok ciddi bir ilgi var. Herkes dönmek istiyor ama korkuyor.



Son kullanıcıdaki deneyim çok önemli. Kullanıcının elektrikli aracı öğrenmesi lazım. Satıcılar elektrikli araç kullanmayı öğretmezse o zaman bu süre uzar. Satıcılar da, bayiler de bilinçli olursa bu süre kısalır.

"39 bin elektrikli araç satılmasını bekliyoruz"

Elektrikli otomobil pazar tahminini de paylaşan Ulubaş, sözlerini şöyle tamamladı: