Türkiye'de elektrikli otomobil satışları artıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 243,9 artışla 1.073'e yükseldi.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

Elektrikli otomobil satışları sert yükseldi

Benzinli otomobil satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,6, dizel otomobil satışları yüzde 52,4, oto gazlı otomobil satışları yüzde 58,7 ve hibrit otomobil satışları yüzde 17,1 geriledi. Bu dönemde, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 243,9 artış gösterdi.

Böylece, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a yükseldi.

Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın hala düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.