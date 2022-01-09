Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 237 arttı

ürkiye'de geçen yıl elektrikli otomobil satışları yüzde 237,2 artışla 2 bin 846'ya ve hibrit otomobil satışları da yüzde 105,1 artışla 49 bin 493'e yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.

Otomobil satışları, 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

Benzinli otomobil satışları geçen yıl, 2020 yılına göre yüzde 17,6 artarken, oto gazlı otomobil satışları yüzde 4,8, dizel otomobil satışları da yüzde 54,1 geriledi.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'de geçen yıl elektrikli otomobil satışları yüzde 237,2 artışla 2 bin 846'ya ve hibrit otomobil satışları da yüzde 105,1 artışla 49 bin 493'e yükseldi. Ancak bu büyük artışa rağmen satış rakamları, yine de beklenen seviyelere çıkamadı.

Geçen yıl yüzde 39,5 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'de yüzde 19,7'ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 52,1'den yüzde 66,5'e ve oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 4'ten yüzde 8,8'e çıktı.