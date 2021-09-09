Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 436 arttı

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları ilk 8 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 436,3 artış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 501 bin 4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 23,3 artışla 391 bin 392, hafif ticari satışları da yüzde 28 yükselişle 109 bin 612 oldu.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 8 aylık elektrikli otomobil satışları 1.196'ya, hibrit otomobil satışları da 32 bin 885 bine ulaşarak, geçen yıl sonu satış rakamları şimdiden aştı.

Böylece hibrit otomobil satışları yüzde 218,8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 436,3 artış gösterdi.

Geçen yıl sonunda elektrikli otomobil satışı 844, hibrit motorlu otomobiller satışı da 22 bin 272 seviyesindeydi.

Geçen yılın ilk 8 ayında yüzde 41,2 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'in aynı döneminde yüzde 20,6'ya geriledi. Benzinli otomobillerin payı bu dönemde yüzde 51,2'den yüzde 65,7'ye ve otogazlı otomobillerin payı da yüzde 4,3'ten yüzde 4,9'a yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2'den yüzde 8,4'e çıktı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI HENÜZ DÜŞÜK SEVİYEDE

Ocak-ağustos dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.