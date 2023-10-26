Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 9 ayda üçe katlandı Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, 9 aylık dönemde 3,5 katına çıkarak eylül sonu itibarıyla 51 bin 219'a yükseldi.

AA

Son yıllarda dünyada oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, ülkemizde de yavaş yavaş pazar payını büyütmeye başladı.

Son dönemde elektrikli otomobil sayısındaki artış dikkat çekiyor. Geçen yıl sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken, bu yılın eylül sonu itibarıyla 3,5 katına çıkarak 51 bin 219'a ulaştı.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 13,3'ünü elektrikli araçlar oluşturdu. Geçen yıl eylülde 920 elektrikli aracın kaydı gerçekleştirilirken bu yılın aynı ayında sayı 10 katını geçerek 9 bin 832'ye yükseldi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 559 elektrikli araç kaydına imza atıldı. Bu yıl aynı dönemde ise bu rakamı 36 bin 710'u buldu. Kaydı yapılan araçların yüzde 5,3'ünü elektrikli araçlar oluşturdu.

Hibrit modeller de yükselişte

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerdeki artış da dikkati çekti. Söz konusu otomobillerin sayısı geçen yıl sonunda 134 bin 662 iken bu yılın eylül sonu itibarıyla yüzde 46,6 artarak 197 bin 379'a ulaştı.

9 aylık dönemde benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarındaki artış ise sınırlı kaldı. Bu süreçte benzinli otomobillerin sayısı yüzde 10,7 artarak 4 milyon 225 bin 583'e, dizel otomobillerin sayısı yüzde 2,5 yükselerek 5 milyon 39

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)