Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi artıyor

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 12 binden fazla elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Yılın ilk yarısında 12 binden fazla elektrikli araç satıldı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde edilen bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında elektrikli ve hibrit olmak üzere satılan toplam araç sayısı 12 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında 2 bin 413 elektrikli araç satılırken, 9 bin 731 de hibrit araç satıldığı kaydedildi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,9'a çıktı.

Bu rakamlar geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında elektrikli araç satışlarının arttığı fakat hibrit satışlarında düşüş yaşandığı gözlendi. Böylelikle hibrit otomobil satış rakamlarında ilk kez gerileme yaşandığı ortaya çıktı.