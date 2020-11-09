Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç satışları sert yükseldi

Türkiye otomobil pazarında yılın 10 aylık döneminde, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,2, hibrit otomobil satışları da yüzde 73,9 arttı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok marka kendi elektrikli araçlarını geliştirmek için dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı, Avrupa’da ilk kez dizel araçları geride bırakmıştı.

Türkiye'de rakamlar her ne kadar Avrupa gibi yüksek olmasa da elektrikli araç satışları sert yükselmeye devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

BENZİNLİ ARAÇLAR HALA LİDER

2020 yılı ekim sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları ekim sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139, otogazlı otomobil satışları yüzde 62,6 ve dizel otomobil satışları da yüzde 28,8 arttı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARI SERT YÜKSELDİ

Bu yılın ekim sonu itibarıyla 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi. Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 711 hibrit ve 153 de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde elektrikli otomobil satışları Ocak-Ekim 2019'a göre yüzde 105,2 ve hibrit otomobil satışları yüzde 73,9 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi ekim ayında da devam etti.