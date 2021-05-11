Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobil satışları arttı

Nisan sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, elektrikli ve hibrit otomobillerde artış yaşandı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839 ve hafif ticari araç satışları yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARINDA REKOR ARTIŞ

Türkiye'de bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti.

Hibrit otomobil satışı 15 bin 101'e ulaşırken, elektrikli otomobil satışı da 444 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın nisan sonu itibarıyla 3 bin 834 hibrit ve 115 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Böylece hibrit otomobil satışları yüzde 293,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 286,1 artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla; elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2'den yüzde 7,4'e çıktı.

Ocak-nisan dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın; Türkiye'deki satışların diğer ülkelere göre kıyasla hala çok düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor.

