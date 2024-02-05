Türkiye'de en çok lüks otomobil satan markalar belli oldu Türkiye'de en çok satılan premium otomobil markaları belli oldu. Mercedes ve Audi, satışların büyük bir kısmını oluşturuyor.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.

Ocak ayında en çok satan 10 lüks marka

EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 5 bin 954 adet araç satıldı.

Ocak ayında en çok lüks otomobil satan markalar listesinde Mercedes ve Audi ilk sırada karşımıza çıkıyor. İşte listenin tamamı:

Mercedes - 1.718

Audi - 1.265

BMW - 666

Volvo - 665

Jeep - 405

DS - 403

Cupra - 368

Land Rover - 143

Alfa Romeo - 106

Mini - 97

ODMD verilerine göre, geçen ay ülkemizde Ferrari, sadece 2 otomobil sattı. Porsche ise nispeten daha başarılı bir performans sergileyerek 78 adet satışa ulaştı.

Özellikle Formentor modeliyle dikkat çeken ve Seat'tan bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Cupra, 368 adetlik satışıyla büyük bir başarı elde etmiş gibi görünüyor.