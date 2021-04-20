Türkiye'de en çok satan 10 ikinci el otomobilin tamamı dizel

Türkiye'de en çok satan 10 ikinci el otomobilin tamamı dizel

Dev otomobil markaları, emisyon krizi nedeniyle dizel üretimlerine son verirken, Türkiye ikinci el pazarında dizel araçların çoğunlukta olması dikkat çekiyor.

Dev otomotiv markaları, son yıllarda emisyon oranını sıfırlamak için dizel otomobillerin üretimine son vermeye başladı.

Bu nedenle artık sıfır araç satışlarında benzinli ve elektrikli otomobiller ön plana çıkıyor. Türkiye’de satışa çıkan sıfır otomobillerde de durum aynı, ancak ikinci el pazarında dizel üstünlüğü dikkat çekiyor.

8,5 milyon adetlik ikinci el pazarda en çok tercih edilen ilk 10 aracın motor tipine bakıldığında dizel başı çekiyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de toplamda 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bunun sadece 99 bin 235 adedini benzinli araçlar oluşturdu.





İKİNCİ ELDE DİZEL TERCİH EDİLİYOR

İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre, Türkiye’de hâlâ en çok tercih edilen motor tipi dizel araçlar. Türkiye'de en çok satan 10 ikinci el otomobilin tamamı dizel araçlardan oluşuyor.

Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Paylaşılan verilere göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başında Renault Megane geliyor. En çok satan ikinci otomobil Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea olarak açıklandı.

Cardata verilerine göre, Türkiye'de en çok satan 10 ikinci el otomobil şu şekilde: