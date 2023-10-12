Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli otomobil Türkiye'de 2023 yılında en çok satılan 10 elektrikli otomobili ve satış adetlerini listeledik.

ensonhaber.com

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022 yılında 3 bin 283 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2023 yılında bu rakam 28 bin 391 seviyesine çıktı.

Gelin şimdi hep birlikte, ülkemizde en çok satılan 10 elektrikli otomobile yakından bakalım.

1. Tesla Model Y - 10 bin 200 adet

2. Togg T10X V.2 - 5 bin 604 adet

3. Renault Zoe - 1708 adet

4. MG4 - 1564 adet

5. Skywell ET5 - 1421 adet

6. Opel Mokka - 1238 adet

7. Renault Megane E-Tech - 1018 adet

8. Volvo XC40 - 953 adet

9. Dacia Spring - 896 adet

10. MG ZS EV - 890 adet