Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli otomobil
ensonhaber.com

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022 yılında 3 bin 283 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2023 yılında bu rakam 28 bin 391 seviyesine çıktı.

Gelin şimdi hep birlikte, ülkemizde en çok satılan 10 elektrikli otomobile yakından bakalım.

1. Tesla Model Y - 10 bin 200 adet

Tesla Model Y
Tesla Model Y

2. Togg T10X V.2 - 5 bin 604 adet

Togg T10X V.2
Togg T10X V.2

3. Renault Zoe - 1708 adet

Renault Zoe
Renault Zoe

4. MG4 - 1564 adet

MG4
MG4

5. Skywell ET5 - 1421 adet

Skywell ET5
Skywell ET5

6. Opel Mokka - 1238 adet

Opel Mokka
Opel Mokka

7. Renault Megane E-Tech - 1018 adet

Renault Megane E-Tech
Renault Megane E-Tech

8. Volvo XC40 - 953 adet

Volvo XC40
Volvo XC40

9. Dacia Spring - 896 adet

Dacia Spring
Dacia Spring

10. MG ZS EV - 890 adet

MG ZS EV
MG ZS EV