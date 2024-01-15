Türkiye'de en çok satılan 5 otomobilin son bir yıldaki fiyat değişimi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü.
Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.
Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.
En çok satılan 5 model
2023 yılında en çok tercih edilen otomobil, tahmin edilebileceğiniz gibi Fiat Egea Sedan oldu.
Fiat Egea Sedan - 80 bin 768
Renault Clio - 58 bin 581
Fiat Egea Cross - 41 bin 030
Renault Megane - 34 bin 887
Toyota Corolla - 30 bin 276
Peki 2023 yılında Türkiye'de en çok satılan 5 modelin son bir yıldaki fiyatı nasıl değişti? Gelin hep birlikte bakalım.
1. Fiat Egea Sedan
Ocak 2023: 376 bin 900 TL
Ocak 2024: 834 bin 900 TL
2. Renault Clio
Ocak 2023: 526 bin TL
Ocak 2024: 1 milyon 001 bin 900 TL
3. Fiat Egea Cross
Ocak 2023: 438 bin 900 TL
Ocak 2024: 917 bin 900 TL
4. Renault Megane
Ocak 2023: 692 bin TL
Ocak 2024: 1 milyon 154 bin TL
5. Toyota Corolla
Ocak 2023: 670 bin 300 TL
Ocak 2024: 1 milyon 219 bin 500 TL
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