Türkiye'de en çok satılan lüks otomobil markaları belli oldu
ensonhaber.com

Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.

Geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 6 bin 288 araç satıldı ve satışlar bir önceki aya göre yüzde 33 düştü.

Öte yandan, 2024'te toplam satış sayısı ise 30 nin 124 adete yükseldi. Peki ülkemizde en çok satış yapan lüks otomobil markaları hangileri?

Nisanda en çok lüks otomobil satan 10 marka

Mercedes - 1.772

BMW - 1.388

Volvo - 1.044

Audi - 884

Cupra - 461

Land Rover - 200

Jeep - 121

MINI - 111

DS - 116

Alfa Romeo - 40

İlk 5 ayda en çok satan 10 lüks marka

Mercedes - 8 bin 322

BMW - 5 bin 318

Audi - 5 bin 079

Volvo - 4 bin 506

Cupra - 2 bin 502

Jeep - 1.181

DS - 879

Land Rover - 750

MINI - 478

Alfa Romeo - 363