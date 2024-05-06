Türkiye'de en çok satılan lüks otomobil markaları belli oldu

Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.
Geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 6 bin 288 araç satıldı ve satışlar bir önceki aya göre yüzde 33 düştü.
Öte yandan, 2024'te toplam satış sayısı ise 30 nin 124 adete yükseldi. Peki ülkemizde en çok satış yapan lüks otomobil markaları hangileri?
Nisanda en çok lüks otomobil satan 10 marka
Mercedes - 1.772
BMW - 1.388
Volvo - 1.044
Audi - 884
Cupra - 461
Land Rover - 200
Jeep - 121
MINI - 111
DS - 116
Alfa Romeo - 40
İlk 5 ayda en çok satan 10 lüks marka
Mercedes - 8 bin 322
BMW - 5 bin 318
Audi - 5 bin 079
Volvo - 4 bin 506
Cupra - 2 bin 502
Jeep - 1.181
DS - 879
Land Rover - 750
MINI - 478
Alfa Romeo - 363
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