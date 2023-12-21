Türkiye'de en çok satılan otomobil Fiat Egea Sedan fiyat listesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-kasım döneminde en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu.
Otomobil, 75 bin 299 adet satışla en yakın rakibi Renault Clio HB modeline 25 bin adetten fazla fark attı.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 8 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.
Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, aralık ayında zamlandı. Yeni fiyat listesine göre, Egea fiyatı 777 bin 900 TL'den 794 bin 900 TL'ye yükseldi.
Fiat Egea fiyat listesi
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - Manuel - Benzinli
Mayıs- 506.900 TL
Haziran- 614.900 TL
Temmuz Fiyatı: 685.250 TL
Temmuz Fiyatı: 699.740 TL
Ağustos fiyatı: 767.900 TL
Eylül fiyatı: 767.900 TL
Ekim kampanyalı fiyatı: 752.900 TL
Kasım fiyatı: 815.900 TL
Kasım kampanyalı fiyatı: 777.900 TL
Aralık fiyatı: 794.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel): 973 bin 900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT (otomatik dizel): 1 milyon 110 bin 900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (otomatik - elektrikli benzinli): 1 milyon 242 bin 900 TL
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