Türkiye'de en çok satılan otomobil Fiat Egea Sedan fiyat listesi Fiat'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay Egea fiyatlarında yine artışa gitti. İşte güncel Egea fiyatları...

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-kasım döneminde en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu.

Otomobil, 75 bin 299 adet satışla en yakın rakibi Renault Clio HB modeline 25 bin adetten fazla fark attı.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 8 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, aralık ayında zamlandı. Yeni fiyat listesine göre, Egea fiyatı 777 bin 900 TL'den 794 bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Egea fiyat listesi

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - Manuel - Benzinli

Mayıs- 506.900 TL

Haziran- 614.900 TL

Temmuz Fiyatı: 685.250 TL

Temmuz Fiyatı: 699.740 TL

Ağustos fiyatı: 767.900 TL

Eylül fiyatı: 767.900 TL

Ekim kampanyalı fiyatı: 752.900 TL

Kasım fiyatı: 815.900 TL

Kasım kampanyalı fiyatı: 777.900 TL

Aralık fiyatı: 794.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel): 973 bin 900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT (otomatik dizel): 1 milyon 110 bin 900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (otomatik - elektrikli benzinli): 1 milyon 242 bin 900 TL