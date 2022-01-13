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- Türkiye'de en çok tercih edilen pick-up, Mitsubishi L200 oldu
Türkiye'de en çok tercih edilen pick-up, Mitsubishi L200 oldu
Temsa Motorlu Araçlar tarafından satışa sunulan Mitsubishi L200, 4 yıl üst üste pick-up satışlarında lider olmayı başardı.
- AA & Ensonhaber
- 13.01.2022 - 08:48
İlk kez üretildiği 2005 yılından bu yana dünyada pick-up pazarındaki yeniliklere yön veren modeli L200, ülkemizde de oldukça popüler.
Temsa Motorlu Araçlar tarafından satışa sunulan Mitsubishi L200, Türkiye'de 4 yıl üst üste pick-up satışlarında lider olmayı başardı ve önemli bir rekora imza attı.
Mitsubishi L200, geçen yıl 3 bin 775 adetle tüm pick-up satışlarından yüzde 34,1 pay aldı.
Mitsubishi Motors'un 70 yıllık pick-up teknolojisiyle tasarlanan, yüksek donanım seviyesine sahip Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.
MITSUBISHI L200 TÜRKİYE FİYATI
Yeni Mitsubishi L200, ülkemizde 568 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor.