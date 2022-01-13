Türkiye'de en çok tercih edilen pick-up, Mitsubishi L200 oldu

Türkiye'de en çok tercih edilen pick-up, Mitsubishi L200 oldu

Temsa Motorlu Araçlar tarafından satışa sunulan Mitsubishi L200, 4 yıl üst üste pick-up satışlarında lider olmayı başardı.

İlk kez üretildiği 2005 yılından bu yana dünyada pick-up pazarındaki yeniliklere yön veren modeli L200, ülkemizde de oldukça popüler.

Temsa Motorlu Araçlar tarafından satışa sunulan Mitsubishi L200, Türkiye'de 4 yıl üst üste pick-up satışlarında lider olmayı başardı ve önemli bir rekora imza attı.

Mitsubishi L200, geçen yıl 3 bin 775 adetle tüm pick-up satışlarından yüzde 34,1 pay aldı.

Mitsubishi Motors'un 70 yıllık pick-up teknolojisiyle tasarlanan, yüksek donanım seviyesine sahip Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. ​​​​​​​

MITSUBISHI L200 TÜRKİYE FİYATI

Yeni Mitsubishi L200, ülkemizde 568 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor.