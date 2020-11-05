Türkiye'de ilk 10 ayda en çok otomobil satan markalar

Türkiye'de ilk 10 ayda en çok otomobil satan markalar

2020 yılının ilk 10 aylık döneminde ülkemizde en çok otomobil ve hafif ticari araç satan markaları, sizler için derledik.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, sıfır ve ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen otomobillere olan ilgi oldukça fazla.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

EN ÇOK SATAN 5 MARKA

Bu yılın 10 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 104 bin 526 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 77 bin 396 adetle Renault ve 67 bin 173 adetle Ford takip etti.

Volkswagen (VW), 50 bin 998 adetle dördüncü ve Peugeot, 32 bin 467 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİLDE İLK 5 MARKA

Ocak-ekim döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 75 bin 541 adetle Renault oldu. Renault'yu, 70 bin 43 adetle Fiat ve 40 bin 332 adetle VW izledi.

Toyota, bu dönemde 28 bin 459 adetle dördüncü, Peugeot da 27 bin 362 adet araç satışıyla beşinci sırada yar aldı.

HAFİF TİCARİDE İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 10 aylık dönemde 47 bin 906 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 34 bin 483 adetle Fiat ve 10 bin 666 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Peugeot 5 bin 105 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Mitsubishi de 4 bin 333 adetle beşinci oldu.