Türkiye'de ilk 7 ayda 449 bin otomobil üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yılın 7 ayında 449 bin 550 otomobil banttan indi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yılın 7 ayında 449 bin 550'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 738 bin 329 aracın üretimi yapıldı.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 136 bin 885 ile Sakarya'da kurulu Toyota tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreçte, Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault, 119 bin 481 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Hyundai Assan 96 bin 506, TOFAŞ 77 bin 638, Honda Türkiye 16 bin 337 ve Ford Otosan 2 bin 703 üretim rakamına ulaştı.

Yılın 7 ayında, genel otomobil üretiminin yüzde 71,8'ine karşılık gelen 322 bin 874'ü ihraç edilerek 5,5 milyar dolar seviyesinde döviz girdisi sağlandı.

İHRACATTA DA TOYOTA İLK SIRADA

Yılın 7 ayında, genel otomobil üretiminin yüzde 71,8'ine karşılık gelen 322 bin 874'ü ihraç edilerek 5,5 milyar dolar seviyesinde döviz girdisi sağlandı.

En fazla üretimi gerçekleştiren Toyota, ihracatta da 109 bin 559 ile ilk sırada bulunuyor.

Sırasıyla OYAK Renault 93 bin 759, Hyundai Assan 84 bin 537, TOFAŞ 32 bin 100, Ford Otosan bin 659 ve Honda Türkiye bin 260 otomobil ihraç etti.