Türkiye'de ilk 7 ayda en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel verilerine göre, yılın ilk 7 ayında en çok satan otomobil modellerini ve satış rakamlarını derledik.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 27,0 oranında artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Yılın ilk 7 ayına baktığımızda, en çok otomobil satışı yapan markanın 45 bin 490 adetle Fiat olduğunu görüyoruz. Renault 40 bin 753 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 38 bin 892 adetle üçüncü sırada yer aldı.

FIAT - 45 bin 490

RENAULT - 40 bin 753

VOLKSWAGEN - 38 bin 892

TOYOTA - 30 bin 329

SKODA - 19 bin 605

HYUNDAI -19 bin 069

DACIA - 16 bin 842

PEUGEOT - 16 bin 491

HONDA - 15 bin 977

OPEL - 13 bin 953

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Paylaşılan verilere göre, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 32 bin 375 adetle Fiat Egea Sedan liderliği sürüyor. Ardından 27 bin 424 adetle Toyota Corolla gelirken, Clio ve Megane Sedan modelleri ilk 4 sırayı tamamlıyor.

Fiat Egea Sedan - 32 bin 375

Toyota Corolla - 27 bin 424

Renault Clio - 19 bin 425

Renault Megane Sedan - 16 bin 899

Volkswagen Passat - 14 bin 913

Honda Civic Sedan - 14 bin 326

Dacia Duster - 11 bin 095

Fiat Egea Cross - 10 bin195

Hyundai i20 - 9 bin 810

Volkswagen Polo - 7 bin 657