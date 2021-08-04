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- Türkiye'de ilk 7 ayda en çok satan otomobil modelleri
Türkiye'de ilk 7 ayda en çok satan otomobil modelleri
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 09:02
- Güncelleme : 04.08.2021 - 10:21
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 27,0 oranında artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.
EN ÇOK SATAN 10 MARKA
Yılın ilk 7 ayına baktığımızda, en çok otomobil satışı yapan markanın 45 bin 490 adetle Fiat olduğunu görüyoruz. Renault 40 bin 753 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 38 bin 892 adetle üçüncü sırada yer aldı.
FIAT - 45 bin 490
RENAULT - 40 bin 753
VOLKSWAGEN - 38 bin 892
TOYOTA - 30 bin 329
SKODA - 19 bin 605
HYUNDAI -19 bin 069
DACIA - 16 bin 842
PEUGEOT - 16 bin 491
HONDA - 15 bin 977
OPEL - 13 bin 953
EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Paylaşılan verilere göre, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 32 bin 375 adetle Fiat Egea Sedan liderliği sürüyor. Ardından 27 bin 424 adetle Toyota Corolla gelirken, Clio ve Megane Sedan modelleri ilk 4 sırayı tamamlıyor.
Fiat Egea Sedan - 32 bin 375
Toyota Corolla - 27 bin 424
Renault Clio - 19 bin 425
Renault Megane Sedan - 16 bin 899
Volkswagen Passat - 14 bin 913
Honda Civic Sedan - 14 bin 326
Dacia Duster - 11 bin 095
Fiat Egea Cross - 10 bin195
Hyundai i20 - 9 bin 810
Volkswagen Polo - 7 bin 657