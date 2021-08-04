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    Türkiye'de ilk 7 ayda en çok satan otomobil modelleri

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel verilerine göre, yılın ilk 7 ayında en çok satan otomobil modellerini ve satış rakamlarını derledik.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 10:21
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    Türkiye'de ilk 7 ayda en çok satan otomobil modelleri

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 27,0 oranında artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.

    EN ÇOK SATAN 10 MARKA

    Yılın ilk 7 ayına baktığımızda, en çok otomobil satışı yapan markanın 45 bin 490 adetle Fiat olduğunu görüyoruz. Renault 40 bin 753 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 38 bin 892 adetle üçüncü sırada yer aldı.

    FIAT - 45 bin 490
    RENAULT - 40 bin 753
    VOLKSWAGEN - 38 bin 892
    TOYOTA - 30 bin 329
    SKODA - 19 bin 605
    HYUNDAI -19 bin 069
    DACIA - 16 bin 842
    PEUGEOT - 16 bin 491
    HONDA - 15 bin 977
    OPEL - 13 bin 953

    Türkiye de ilk 7 ayda en çok satan otomobil modelleri #1

    EN ÇOK SATAN 10 MODEL

    Paylaşılan verilere göre, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 32 bin 375 adetle Fiat Egea Sedan liderliği sürüyor. Ardından 27 bin 424 adetle Toyota Corolla gelirken, Clio ve Megane Sedan modelleri ilk 4 sırayı tamamlıyor.

    Fiat Egea Sedan - 32 bin 375
    Toyota Corolla - 27 bin 424
    Renault Clio - 19 bin 425
    Renault Megane Sedan - 16 bin 899
    Volkswagen Passat - 14 bin 913
    Honda Civic Sedan - 14 bin 326
    Dacia Duster - 11 bin 095
    Fiat Egea Cross - 10 bin195
    Hyundai i20 -  9 bin 810
    Volkswagen Polo - 7 bin 657

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