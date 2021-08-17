Türkiye'de ilk 7 ayda otomotiv üretimi yüzde 11 arttı

Pandemiyle birlikte üretimde kısıtlamalara giden Türk otomotiv sanayisi, bu yılın ilk 7 ayında üretimde eski hızını yakaladı ve yüzde 11 artış kaydetti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi de yüzde 2 artarak 449 bin 550 adet olarak kayıtlara geçti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 738 bin 329 adet oldu.

TİCARİDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 28 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 255 bin 529 adet olarak gerçekleşti.

SATIŞLAR YÜZDE 31 ARTTI

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.