Türkiye'de ilk 8 ayda trafiğe kayıtlı araç sayısı 631 bine yaklaştı

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 630 bin 811 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 32 bin 4 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 598 bin 807 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında 138 bin 883 aracın trafiğe kaydı yapıılmış ve temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105.4 artış göstermişti.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise 103 bin 872 oldu.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artış, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azalış görüldü.



TOPLAM ARAÇ SAYISI 23 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,77 artarak 23 milyon 113 bin 30'dan 23 milyon 753 bin 664'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İLK 8 AYDA YAKLAŞIK 631 BİN ARAÇ TRAFİĞE KAYDEDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde 630 bin 811 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve 32 bin 4 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 598 bin 807 arttı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'inin Fiat, yüzde 12,2'sinin Renault, yüzde 8,7'sinin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Opel, yüzde 6,1'inin Ford, yüzde 5,4'ünün Peugeot, yüzde 5,1'inin Audi, yüzde 4,7'sinin Skoda, yüzde 4,6'sının Dacia, yüzde 4,6'sının Toyota, yüzde 4,2'sinin Hyundai, yüzde 3,6'sının BMW, yüzde 3,3'ünün Nissan, yüzde 3,1'inin Citroen, yüzde 2,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 2,5'inin Seat, yüzde 2,2'sinin Kia, yüzde 1,9'unun Honda, yüzde 1,3'ünün Jeep, yüzde 1'inin Volvo ve yüzde 2,9'unun diğer markalardan oluştuğu belirlendi.



